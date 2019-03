Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 02/2019 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 3/2018 bis 2/2019 der prime market-Werte. Sie hat 12/12 Bedeutung für die nächste reguläre Überprüfung im März 2019.Ist also massgebend. Und so sieht es aus: Die 20 ATX Werte bleiben wohl unveränder. insgesamt erfüllen 23 Werte das 25/25 Kriterium. ATXFive: Ebenfalls alles unverändert. Am Dienstag nach Marktschluss tagt das Komitee.

