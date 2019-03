Im Schatten der großen Attraktivitätsoffensive bleibt der eigentliche Daseinszweck der Bundeswehr verschleiert. So wird das nichts mit der Überwindung der Misere.

Die Bundeswehr macht sich attraktiv. Die Bundesregierung gönnt den freiwillig Wehrdienstleistenden mehr Sold und erhöht die Sozialleistungen. Zugleich soll eine verstärkte Berufsförderung den Soldaten nach Dienstende den Schritt ins zivile Arbeitsleben erleichtern. Zeitlich perfekt abgestimmt verkündete die Personalverwaltung der Bundeswehr kürzlich, wie erfolgreich man als Arbeitnehmer-Weitervermittler sei. Dabei ist das seit Jahrzehnten kein Geheimnis: Ehemalige Zeitsoldaten findet man wohl in fast allen Berufsfeldern inklusive Topmanagement, die IG-Metall entsendet sogar einen früheren Offizier in den Siemens-Aufsichtsrat.

Die Maßnahmen selbst sind nicht verkehrt. Verkehrt ist allerdings: Die Bundeswehr scheint im Schatten der großen Attraktivitätssteigerungsoffensive ihre eigentliche Existenzberechtigung vergessen machen zu wollen. Auf Werbeplakaten an öffentlichen Plätzen und auf ihren Internet-Auftritten wird die eigentliche Arbeit, die die Bundeswehr vergibt, so sehr verschleiert, dass man sich über das wenig befriedigende Produkt eigentlich nicht wundern sollte.

Das beginnt schon mit dem ersten Eindruck, den die deutschen Streitkräfte jedem Interessierten von sich selbst vermitteln. Wer sich auf der Website bundeswehrkarriere.de über entsprechende Möglichkeiten erkundigen will, sieht zunächst sechs sympathisch lächelnde, völlig unmartialische Menschen; einen Krawattenträger, eine Ärztin, eine Obergefreite mit Papieren in der Hand, eine wohlgeschminkte Marine-Offizierin, einen Piloten, einen Feuerwehrmann von hinten, einen Obermaat mit Aktenkoffer. Keine Waffe zu sehen. Im Online-Fragebogen wird gleich zu Anfang gefragt: "Möchten Sie in Ihrem Beruf auch eine Schusswaffe verwenden?" Klickt man "Nein, auf keinen Fall" ein, scheint man trotzdem willkommen zu sein - und erhält den Hinweis auf Azubi-Stellen als Gärtner oder Maler und Lackierer.

