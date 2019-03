Legionen Herzen schlagen, ach, in meiner Brust, doch heute spürte ich derer zwei heftiger noch als die übrigen. - Ich las, was diese und jene Politiker zu fordern vorgaben (ich nehme denen schon länger nicht ab, alles wirklich zu wollen, was sie zu fordern vorgeben), und im selben Augenblick spürte ich, wie es mich in zwei Richtungen zog! (Von Zerreißen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...