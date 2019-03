Bern/Schinznach-Bad (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100014155 -



SKODA hat in der neuen Auto-Umweltliste des VCS gleich drei 1.

Plätze bei den Autos mit Verbrennungsmotor für sich entscheiden

können. In der Mini-Klasse sowie auch bei den Top Ten belegte der

SKODA CITIGO G-TEC mit CNG-Motor zusammen mit seinem

Konzern-Schwestermodell VW eco up! den 1. Rang, gefolgt vom SKODA

OCTAVIA G-TEC, der ebenfalls über einen umweltfreundlichen CNG-Motor

mit Erdgas-Benzin-Antrieb verfügt. Der OCTAVIA G-TEC ist gleichzeitig

Leader der Auto-Umweltliste in der Mittelklasse, auf dem 2. Platz

folgt dort der SKODA OCTAVA mit 1.5 TSI Benzinmotor. Ebenfalls den 1.

Rang sicherte sich SKODA in der oberen Mittelklasse mit dem

Flaggschiff der tschechischen Marke, dem SUPERB mit 1.5 TSI

Benzinmotor.



Die Auto-Umweltliste bewertet neue Personenwagen auf ihre

Umweltwirkung hin und zeigt, welche Modelle die Umwelt am wenigsten

schädigen.



Originaltext: SKODA / AMAG Import AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100014155

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100014155.rss2



Kontakt:

Emanuel Steinbeck, PR SKODA

Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch

www.skoda.ch / www.skodapress.ch