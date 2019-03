Porsche hat Fehler bei der Lohnsteuer festgestellt und einen Millionenbetrag an das Finanzamt nachgezahlt. Das Unternehmen hatte bei Gehältern für Mitarbeiter in Altersteilzeit jahrelang zu wenig Lohnsteuer abgeführt.

Der Autobauer Porsche hat nach Fehlern bei der Lohnsteuer einen Millionenbetrag an das Finanzamt nachgezahlt. Das bestätigte ein Sprecher des Sportwagenbauers am Sonntag auf Anfrage. Demnach hat das Unternehmen bei Gehältern für Mitarbeiter in Altersteilzeit zwischen 2009 und 2017 zu wenig Lohnsteuer abgeführt.

Porsche sprach von einem Rechenfehler, der sich über die Jahre durchgezogen habe. Dem Vernehmen nach soll es sich um eine Nachzahlung von knapp ...

