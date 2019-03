In der Bahn, zum Kochen, vor dem Einschlafen: Podcasts waren noch nie so beliebt wie heute. Hype oder nachhaltiges Erfolgsprodukt? In welche Richtung sich der Milliardenmarkt entwickelt.

Fast jeder dritte Deutsche hat sich in den letzten 18 Monaten einen Podcast angehört. Obwohl die Blütezeit des Podcasts seit 2004 immer wieder aufs Neue verkündet wird, hat sich das Medium mit dem US-amerikanischen Erfolgspodcast Serial nun endgültig im Mainstream durchgesetzt. 2016 kam die Podcast-Kriminal-Serie raus und löste auch in Deutschland eine Welle von Initiativen in diesem Bereich aus: Amateure wagten den Schritt hinters Mikrofon, Podcast-Labels wurden gegründet, Medienhäuser und Unternehmen starteten ihre eigene Podcast-Show.

2019 könnte ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Podcasts sein. Der Grund: Noch nie floss so viel Geld ins Podcast-Geschäft wie dieses Jahr. Über 300 Millionen Dollar soll Spotify für den Kauf von Gimlet Media, die Podcast-Produktionsfirma, und Anchor, die Podcast-Distributionsplattform, auf den Tisch gelegt haben. Doch das Budget des schwedischen Streamingdienstes ist noch nicht ausgeschöpft: Insgesamt 500 Millionen Dollar wolle Spotify dieses Jahr in den Podcast-Markt investieren, ließ der Gründer und Geschäftsführer Daniel Ek verlauten.

Hohe Beträge, die auf ein noch größeres wirtschaftliches Potenzial hindeuten. Wir nehmen die millionenschweren Zukäufe von Spotify zum Anlass, den Markt genauer unter die Lupe zu nehmen und stellen drei Thesen zur Zukunft des Podcasts auf.

Mit Podcasts lässt sich künftig Geld verdienen

Bislang war es für kleine Anbieter in Deutschland schwierig, einen profitablen Podcast zu betreiben. Das liegt zum einen daran, dass der Podcast für den Werbemarkt und auch für viele Hörer noch ein relativ junges Medium ist. "Der Podcasts gehört noch nicht in den Standard-Marketing-Mix von vielen großen Unternehmen. Außerdem gibt es noch Luft nach oben, was die Hörerzahlen betrifft. Deshalb braucht es noch mehr Marketing und Aufklärungsarbeit in eigener Sache", konkretisiert Tina Jürgens, die Geschäftsführerin des Berliner Podcast-Netzwerks Zebra Audio. Das Unternehmen bietet seit einem Jahr sämtliche Dienstleistungen von der Konzeption über die Produktion bis zur Vermarktung von Podcasts an. Bei Zebra Audio wie auch bei AS&S, dem Werbevermarktungsservice der ARD, lässt sich jedoch eine verstärkte Nachfrage nach Podcasts seitens der Werbekunden feststellen.

