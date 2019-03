Berlin (ots) - Der "Tagesspiegel" hofft, dass die türkischen Behörden ihre Entscheidung revidieren, deutschen Korrespondenten die Akkreditierung zu verweigern. "Tagesspiegel"-Chefredakteur Mathias Müller von Blumencron erklärte am Sonnabend: "Wir sind erschüttert über die Entscheidung des türkischen Präsidialamts. Das ist ein schwerer Eingriff in die Pressefreiheit. Solche Methoden kennen wir sonst nur aus Staaten wie Venezuela und Libyen. Gerade für die vielen türkischen Mitbürger in Berlin ist unsere Berichterstattung aus ihrer Heimat von großer Bedeutung. Wir appellieren an den die türkischen Behörden, ihre Entscheidung zu überdenken." Am Freitag war unter anderen dem langjährigen "Tagesspiegel"-Korrespondenten Thomas Seibert mitgeteilt worden, dass er in der Türkei für dieses Jahr nicht akkreditiert werde. Das würde bedeuten, dass er innerhalb von zehn Tagen das Land verlassen müsste.



