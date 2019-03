Der ZDF-Krimi "Wilsberg" hat am Samstagabend die meisten Zuschauer angelockt. 7,25 Millionen (24,3 Prozent) schalteten ab 20.25 Uhr ein. Diesmal untersuchte der knorrige Ermittler aus Münster den rätselhaften Tod einer Mandantin in einem See.

Mit weitem Abstand folgte die TV-Konkurrenz. Am besten schlug sich noch die RTL -Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", die 3,92 Millionen (14,5 Prozent) vor den Bildschirm lockte. Das Erste hatte die Romanze "Verliebt in Valerie" mit Sebastian Zimmler und Mina Tander im Programm, das wollten 2,24 Millionen (7,5 Prozent) sehen. Bei Sat.1 erreichte das Fantasydrama "Pan" 1,23 Millionen (4,3 Prozent).

ProSieben strahlte den Superman-Film "Man of Steel" aus, damit verbrachten 1,21 Millionen (4,4 Prozent) den Abend. Den Thriller "Arlington Road" auf ZDFneo sahen 530 000 (1,8 Prozent), den Actionfilm "Last Action Hero" auf RTL II 460 000 (1,6 Prozent) und die Kabel-eins-Krimiserie "Hawaii Five-0" 380 000 (4,7 Prozent) Zuschauer./bok/DP/he

