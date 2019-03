In einer Fastnachtrede äußert sich die CDU-Chefin flapsig über intersexuelle Menschen. Dafür erntet sie in den sozialen Netzwerken deftige Kritik.

Flapsige Äußerungen zu intersexuellen Menschen in einer Fastnachtsrede bringen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Ärger ein. "Wer war denn von Euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen", sagte Kramp-Karrenbauer bei ihrem satirischen Auftritt am Donnerstag im baden-württembergischen Stockach am Bodensee.

"Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen ...

