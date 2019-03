Wacker Neuson setzte im 3. Quartal 2018 die erfolgreiche Entwicklung des 1. Halbjahres fort. Der Umsatz wuchs um 10% auf 416 Mio €. Die gute Nachfrage in den Kernmärkten Europa und Nordamerika waren die Treiber. In Europa, dem größten Absatzmarkt, legte der Umsatz um 10% zu. Der Anteil am Konzernumsatz blieb aber mit 74% konstant. Neben dem robusten Wachstum der europäischen Bauwirtschaft trug das Geschäft mit landwirtschaftlichen Maschinen überproportional zur positiven Entwicklung in der Region ... (Volker Gelfarth)

