"Schwarzwälder Bote" zu Bilanz/Nordischen Ski-WM:

"Sechsmal Gold, dreimal Silber - die Bilanz der nordischen Ski-WM in Seefeld ist fast ebenso gut wie die zwei Jahre zuvor im finnischen Lahti. Zu erwarten war das nicht, zu durchwachsen waren die Leistungen im Vorfeld. Aber wieder einmal zeigt sich, dass die nordischen Ski-Sportler in Deutschland punktgenau zum Saison-Höhepunkt ihre Bestleistungen abliefern.... Ein Wermutstropfen bleibt einzig der Doping-Skandal. Vor allem wenn man bedenkt, dass die alles überragende Athletin in der Loipe gerade von einer Doping-Sperre zurückkommt, beschleicht einen ein ungutes Gefühl"./be/DP/he

