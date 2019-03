"Weser-Kurier" zur Tarifeinigung/Öffentlicher Dienst:

"Ohne Zweifel ein sehr gutes Ergebnis. Damit halten die Angestellten der Länder zum einen Anschluss an die Tarifentwicklung beim Bund und den Kommunen. Und zum anderen verkürzen sie den Gehaltsabstand zur Privatwirtschaft. Beim Kampf um die besten Arbeitskräfte ist das wichtig. Ein besonderes Signal setzt dieser Abschluss aber auch, weil er einzelne Berufsgruppen stärkt, die dies dringend verdient haben. Die deutliche Höherstufung in der Krankenpflege, gerade auch bei Berufseinsteigern, ist vor dem Hintergrund des aktuellen Personalmangels im Bereich Pflege absolut geboten. Ebenso gilt das für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Viel besser hätte sich Verdi-Vorsitzender Frank Bsirske seinen letzten Abschluss als Chefverhandler für den öffentlichen Dienst also nicht wünschen können. Und die Länder? Sie müssen schließlich den auf sieben Milliarden Euro taxierten Abschluss finanzieren. Doch auch sie profitieren: mit mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr Lohngerechtigkeit."/be/DP/he

