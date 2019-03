"Tageszeitung" zu Merkel und die Klimademonstrationen:

"Schäbig ist, wie sich die Bundesregierung des Themas annimmt. Nämlich gar nicht. Während sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) in der FAZ an konservative Lehrer heranwanzt, wenn sie sagt, "auch unterstützenswertes Engagement gehört in die Freizeit und rechtfertigt nicht das Schulschwänzen", macht Bundeskanzlerin Angela Merkel (ebenso) es in ihrer Videoansprache dem Rest des Wahlvolks recht: F4F sei eine "sehr gute Initiative", die Klimaschutzziele seien nur mit Rückhalt in der Gesellschaft erreichbar. Sollten wir uns von diesem Guter-Bulle-Böser-Bulle-Spiel einseifen lassen? Nicht von einer Regierung, deren Klimapolitik so wachsweich ist, dass die Leute verzweifelt dagegen demonstrieren. Beispiel: Kohleausstieg 2038."/be/DP/he

AXC0022 2019-03-04/05:35