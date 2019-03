"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Autosalon:

"Nanu? Deutschlands Konjunkturmotor stottert? Die Absatzzahlen brechen ein? Die Gewinne schmelzen zusammen? Das Volk will weniger Vehikel made in Germany kaufen? Wer sich darüber wundert, der hat die letzten Jahre nicht aufgepasst: Denn das Auto ist infolge von mehr Verkehr, maroden Straßen, VW-Skandalen (von den Bordellreisen des Betriebsrats bis zu den Diesel-Betrügereien), Arroganz der Konzernbosse und einem gewachsenen Umweltbewusstsein in Verruf geraten. Es ist heute so etwas wie eine Zigarette auf vier Rädern. Den einen schmeckts zwar, doch deren Zahl sinkt, weil rational gesehen kaum noch Gründe für den motorisierten Individualverkehr sprechen - und zuguterletzt: Die Mode hat sich geändert. Junge Leute pfeifen gleichermaßen auf Kippe und Führerschein."/be/DP/he

