'Mittelbayerische Zeitung' zu Klimaschutz-Demos

"Dass die Weltgemeinschaft beim Kampf gegen die Erderwärmung so quälend langsam vorankommt und dass es immer noch penetrante Klimaleugner gibt - von Donald Trump bis in die AfD hinein -, ist ein riesiger Skandal. Die jungen Leute legen mit ihren Demonstrationen jeden Freitag den Finger in die Wunde, machen Politikern Beine, tragen ihren Protest aus den digitalen Internet-Chats in die analoge Öffentlichkeit. Und das ist eine gute Sache. Weil es für eine gute Sache ist. Es geht um nicht weniger als das Überleben der Menschheit. Um sich dafür beherzt zu engagieren, muss man nicht abwarten, bis das Wahlalter von 18 Jahren erreicht ist. Herbert Grönemeyer würde singen: Kinder an die Macht!"/be/DP/zb

