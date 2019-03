Konfigurierte RLT-Geräte können ab Messebeginn mit einer Regelung vervollständigt werden. In nur wenigen Auswahlschritten werden so kundenspezifische Produkte in Echtzeit geplant - mit belastbaren Daten für Ausschreibungen, unter anderem Leistungsdaten, Abmessungen, BIM-Modelle, Budgetpreis und jetzt auch Regelungsdokumentationen.

ISH 2019, 11. bis 15. März, Messe Frankfurt, Halle 8.0, Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...