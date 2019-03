Anleger erwarten am Rosenmontag die Zahlen des SAP-Rivalen Salesforce. Außerdem könnte der Sentix-Index wichtige konjunkturelle Hinweise geben.

Der Dax notiert am heutigen Montag vorbörslich laut außerbörslichen Handelsplattformen bei 11.691 Punkten in einem leichten Plus von 0,37 Prozent. Am Freitag erreichte der Dax nach nur zwei Tagen Konsolidierung mit 11.677 Punkten ein neues Jahreshoch. Auf solch einem Niveau lag der Index zuletzt Anfang November 2018. Nachmittags setzten Gewinnmitnahmen ein, der Dax schloss die vergangenen Woche bei 11.601 Punkten, einem Plus von 0,75 Prozent.

1 - Vorgaben aus den USA

Am Freitag hatten die US-Börsen unter anderem von überraschend soliden Konjunkturdaten aus China Rückenwind erhalten. Hoffnung verbreitete auch US-Finanzminister Steven Mnuchin, dem zufolge arbeiten die Regierungen in Peking und Washington an einem detaillierten Handelsabkommen, um den seit Monaten schwelenden Handelsstreit beizulegen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss in New York 0,43 Prozent fester mit 26026,32 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,69 Prozent auf 2803,69 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,83 Prozent auf 7595,35 Stellen vor.

2 - Handel in Asien

Hoffnungen auf ein Ende des US-Handelsstreits mit China haben der Tokioter Börse am Montag Auftrieb verliehen. Dies ermutigte Anleger zu einem Kauf von Aktien vor allem von Unternehmen mit einem starken China-Engagement. So legten die Papiere des Roboterbauers Fanuc um 3,1 Prozent und die Titel des Chipindustrie-Zulieferers Advantest um 3,5 Prozent zu.

