Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt und damit weiter in der engen Spanne der vergangenen Handelstage gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1363 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1383 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Handelsverlauf werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Weiterhin im Fokus steht der Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Seiten haben sich in den Verhandlungen über ein Ende des Konflikts weiter angenähert.

Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Nach Zeitungsberichten geht es um die Verringerung von Einfuhrzöllen und andere Hürden für US-Produkte, vor allem aus den Bereichen Landwirtschaft, Chemie und Autoindustrie. Im Gegenzug würden die USA ihre Sonderzölle auf Einfuhren aus China aufheben. China will nach dem Bericht des "Wall Street Journals" auch bessere Wettbewerbsbedingungen schaffen./jkr/stw

