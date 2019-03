Ein zunehmendes Verkaufsargument in der Automobilwelt stellt der akustische Komfort moderner Fahrzeuge dar. Die Hersteller betreiben einen immer größeren Aufwand, ein bestimmtes Fahrerlebnis, wesentlich bestimmt durch den schwingungstechnischen und akustischen Komfort, beim Fahrer zu generieren. Für das subjektive Empfinden spielen unterschiedliche Schwingungen und Geräusche eine entscheidende Rolle. So sollen niederfrequente Schwingungsanregungen aus der Fahrbahn möglichst nicht in den Innenraum übertragen werden, dahingegen sollen einige Fahrgeräusche sehr wohl zu hören sein. Neben diesen Wohlfühl-Aspekten sind aber auch technische Gesichtspunkte relevant. Die Aggregate, wie zum Beispiel Motor und Getriebe, oder die Abgasanlage müssen über geeignete Lager abgestützt werden, sodass die Gewichts- und Antriebsreaktionskräfte aufgenommen werden können. Eine weitere Herausforderung bei der Auslegung des Fahrzeugs stellen neue Antriebskonzepte basierend auf Elektromotoren sowie hybriden Antrieben dar. Sie verändern die Akustik signifikant, da aufgrund des entfallenden Verbrennungsmotors andere Aggregate dominanter zu hören sind.

Elastomerlager dynamisch vermessen

Um diese vielfältigen und zum Teil widersprüchlichen Anforderungen zu erfüllen, werden moderne Elastomerlager zur Abstützung der Aggregate eingehend untersucht und für ihren konkreten Anwendungsfall optimiert. Ein maßgebliches Kriterium bei der Optimierung der Lager stellt die dynamische Steifigkeit dar, sie beschreibt die Reaktionskraft eines Elastomerlagers aufgrund einer auftretenden Verformung. Mit Hilfe dieser Größe ist im weiteren Entwicklungsprozess ...

