MEDIENMITTEILUNG

Joint Venture zur schnelleren Markteinführung von EverSweetTM Süssstoffen finalisiert

4. März 2019 - Reinach, Schweiz -Evolva(SIX: EVE), das Unternehmen, das eine Vorreiterrolle bei der raschen Entwicklung, Hochskalierung und Kommerzialisierung von nachhaltig beschafften Inhaltsstoffen der nächsten Generation einnimmt, gratuliert Cargill und DSM zu dem nun finalisierten Joint Venture Avansya. Avansya soll fermentationsbasierte Süssstoffe herstellen und sie unter der Marke EverSweet vermarkten.

Der bestehende Lizenzvertrag von Evolva mit Cargill bleibt unverändert und gilt weiterhin für alle verkauften EverSweet Produkte.

«Dieses Joint Venture ist eine gute Nachricht für die Aktionäre von Evolva, da es das Potenzial für eine breitere und beschleunigte Annahme von EverSweet Süssstoffen in Märkten auf der ganzen Welt bietet», sagte Oliver Walker, CEO von Evolva.

«Lebensmittel- und Getränkehersteller auf der ganzen Welt brauchen diese Art von nicht-künstlichen, kalorienfreien, wohlschmeckenden Süssstoffoptionen, die EverSweet Süssstoffe bieten können», erklärte Chris Simons, Vice President Food Segment North America von Cargill. «Dieses Joint Venture ermöglicht es uns, die EverSweetProduktlinie noch schneller voranzubringen, um auf den globalen Paradigmenwechsel bei Süssstoffen für Lebensmittel und Getränke zu reagieren.»

- Ende -

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com (http://www.evolva.com) zur Verfügung.

Kontaktangaben

Evolva

Oliver Walker, CEO Paul Verbraeken, IR Stephan Herrera, US Medien oliverw@evolva.com paulv@evolva.com stephanh@evolva.com + 41 61 485 2034 + 41 61 485 2035 + 1 415 794 4005

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.