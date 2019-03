IDEMIA, der global führende Lösungsanbieter im Bereich Augmented Identity, gibt erfreut bekannt, dass sein Partnerunternehmen JCB bei den 5. jährlichen CEPI Asia Awards für die "beste Sicherheitsinitiative" und die "beste NFC-Sicherheitsinitiative" ausgezeichnet wurde.

Ende 2018 versammelten sich die branchenführenden Akteure im Bereich Karten und Zahlungen in der Asien-Pazifik-Region auf dem 5. Cards and Electronic Payments International Asia Summit and Awards in Singapur. Dieses Gipfeltreffen gibt führenden Unternehmen Gelegenheit, sich über die wichtigsten Herausforderungen der Branche auszutauschen und Innovationen in den Blickpunkt zu rücken.

IDEMIA und JCB arbeiten seit 2016 bei verschiedenen Projekten eng zusammen. Sie entwickelten gemeinsam eine fortschrittliche Tokenisierungsplattform die JCB Token Platform (JTP) -, die Zahlungen an mobile Geräte ermöglicht. Seit März 2018 arbeiten sie gemeinsam an einem Konzeptnachweis für biometrische Karten, basierend auf F.CODE, der von IDEMIA entwickelten Technologie, die Kartenzahlungen auf die nächste Stufe hebt, indem die PIN-Nummer durch einen Fingerabdruck ersetzt wird.

F.CODE verstärkt die Sicherheit und Privatsphäre des Nutzers, indem eine einmalige und universelle Identifizierung gewährleistet wird. Das biometrische Kartensystem bringt gleich zahlreiche Vorteile mit sich: Der Nutzer braucht sich keine neue PIN-Nummer mehr zu merken, da der Fingerabdruck genügt. Es gestattet zudem eine bessere Authentifizierung basierend auf biometrischen Daten. F.CODE ermöglicht künftig transparente Zahlungstransaktionen ohne Beeinträchtigung der Sicherheit sowie kontaktloses Bezahlen für Transaktionen von hohem Wert.

IDEMIA genießt hohes Ansehen für seine Kompetenzen und Erfahrung in den Bereichen Biometrik und Bezahlen und hat eine langjährige Partnerschaft mit JCB im Bereich der Zahlungsinnovation aufgebaut. Beide Unternehmen sind stolz darauf, den Partnern von JCB, die sich nach Innovation umsehen, einen neuen Vorzug anbieten zu können.

"Wir sind sehr stolz darauf, eine Auszeichnung für ein richtungweisendes biometrisches Kartensystem auf der Grundlage von IDEMIAs Technologie zu erhalten. Die JCB Biometrics Card auf der Basis von F.CODE beseitigt nicht nur die derzeitige PIN-Nummer, die man leicht wieder vergessen kann, sondern sie gestattet auch eine stärkere Authentifizierung. Diese Karte ist eine unserer Antworten auf häufige Verbraucherprobleme", erklärte Tac Watanabe, EVP of Brand Infrastructure Technologies bei JCB.

"Diese beiden Auszeichnungen zeigen, dass unsere Partnerschaft mit JCB perfekt funktioniert. Unsere F.CODE-Lösung wird als zuverlässiges Sicherheitssystem auf biometrischer Basis gewürdigt. Als marktführendes Unternehmen ist IDEMIA der erste Anbieter eines kompletten Sortiments an Karten, die mit biometrischer Authentifizierung ausgestattet sind", sagte Patrice Meilland, VP Powered Cards Business Line bei IDEMIA.

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen, Reisen und Wählen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität hat sich in der Welt, in der wir heute leben, zu einem maßgeblichen Aspekt entwickelt. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity eine erweiterte Identität, die Privatsphäre und Vertrauen gewährleistet und sichere, authentifizierte und nachvollziehbare Transaktionen garantiert definieren wir die Art und Weise neu, wie wir uns dieses wertvollste Gut - unsere Identität vorstellen, wie wir es herstellen, nutzen und schützen, ob für Personen oder Objekte, wann und wo auch immer Sicherheit von Bedeutung ist. Wir bieten Augmented Identity für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

Mit Umsatzerlösen von nahezu 3 Milliarden US-Dollar und 13.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.idemia.com Folgen Sie @IDEMIAGroup auf Twitter

