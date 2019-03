Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China ist offenbar in Sicht. Wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, stehen Washington und Peking kurz vor einer Einigung. Obwohl noch einige Hürden bestünden, könnte eine formale Vereinbarung bei einem Treffen der beiden Präsidenten Xi Jinping und Donald Trump erreicht werden. Das Gipfeltreffen könnte um den 27. März stattfinden. Peking biete an, die Zölle und andere Handelsbeschränkungen auf amerikanische Agrar-, Chemie-, Auto- und andere Produkte zu senken. Washington erwäge, die meisten der seit vergangenem Jahr geltenden Sanktionen gegen chinesische Produkte aufzuheben. Zudem erkläre sich China als Teil eines Deals bereit, Wettbewerbshemmnisse zu reduzieren, sagten die Informationen. So gehe es etwa darum, den Zeitplan für den Abbau der Beschränkungen ausländischer Beteiligungen an Auto-Joint-Ventures zu beschleunigen und die Zölle auf Importautos unter die derzeit gültigen 15 Prozent zu senken. Peking würde zudem mehr US-Waren kaufen. Damit käme Chinas Präsident Trump entgegen, der das bilaterale Handelsdefizit reduzieren will. Ein Anreiz wäre der Kauf von Erdgas für 18 Milliarden US-Dollar von Cheniere Energy durch China, sagten mit der Transaktion vertraute Personen. Derzeit verhandeln die beiden Seiten noch unter anderem über die Industriepolitik Pekings, die chinesischen Firmen, vor allem den staatlichen, nach Ansicht der USA einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis, Düsseldorf

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

DIVIDENDENABSCHLAG

Novartis 2,85 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+3,0% gg Vj -US 16:00 Bauausgaben Dezember (ursprünglich 1.2.2019) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.817,00 0,43 Nikkei-225 21.822,04 1,02 Schanghai-Composite 3.036,34 1,41 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.601,68 0,75 DAX-Future 11.629,50 0,86 XDAX 11.631,96 0,86 MDAX 24.657,69 1,12 TecDAX 2.637,52 1,37 EuroStoxx50 3.312,10 0,42 Stoxx50 3.036,56 0,23 Dow-Jones 26.026,32 0,43 S&P-500-Index 2.803,69 0,69 Nasdaq-Comp. 7.595,35 0,83 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,14 -17

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Erholungsrally an Europas Aktienmärkten rechnen Händler zum Start der neuen Handelswoche. Vor allem die Hoffnungen auf einen bevorstehenden Handels-Deal zwischen den USA und China treiben weiter. Obwohl die Meinungen über den Neuigkeitswert der Nachrichtenlage auseinandergehen, wird klar positiv gewertet, dass von Seiten der Beteiligten auf ein Treffen der beiden Präsidenten Xi Jinping und Donald Trump hingearbeitet wird. Seitens der Berichtssaison ist am Montag weitgehende Ruhe. Etwas im Blick steht der Anleihemarkt, wo die langlaufenden Anleihen weiter zurückkommen. Die zuletzt überraschend guten Konjunkturdaten vertreiben Rezessionsängste und versteilern die Zinskurve, rufen aber auch Zinserhöhungsgedanken wieder auf den Plan. Im Fokus steht daher die EZB-Sitzung am Donnerstag.

Rückblick: Gute Wirtschaftsdaten aus China haben zum Wochenausklang gestützt. Ein schwächerer ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA drückte dann aber am Nachmittag auf die Kurse. Der DAX und der Euro-Stoxx-50 hatten im Verlauf aber neue Jahrshochs markiert. Air France-KLM erholten sich nach dem jüngsten Abverkauf um 5,4 Prozent. Die Aktie profitierte von einer Annäherung zwischen Frankreich und den Niederlanden. Die Finanzminister beider Länder haben erklärt, dass sie gemeinsam an einer Stärkung der Airline und deren Wettbewerbsfähigkeit arbeiten wollen. Für die WPP-Aktie ging es um 4,9 Prozent nach oben. Die Citigroup sprach von beruhigenden Viertquartalszahlen. Für Erleichterung sorgte vor allem der Ausblick. Publicis stiegen im Gefolge um 2,1 Prozent und Lagardere um 1,8 Prozent. Starke Zahlen der Luxusmarke Moncler trieben den Sektor nach oben. Moncler sprangen um 11,1 Prozent, Kering stiegen um 3,2 Prozent und LVMH um 1,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Gegen den Trend verloren Linde 1,3 Prozent. Belastend wirkte hier ein schwächerer Ausblick für das fusionierte Unternehmen. Der Gaskonzern geht für 2019 von einem schwächeren Umsatzwachstum als im Vorjahr aus. Die Rheinmetall-Zahlen wurden positiv bewertet. Der Kurs gewann 9,9 Prozent. Merck KGaA erhöhten sich um 1,9 Prozent. Versum hat sich weiter für die geplante Fusion mit Entegris ausgesprochen und lehnt eine Übernahme durch die Darmstädter ab. Im Handel hieß es, dass die Anleger offenbar nicht mehr an einen Bieterstreit für Versum glauben. Sixt erhöhten sich um 8,2 Prozent. Die neue Digitalstrategie des Unternehmen kam an der Börse gut an.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach der Niederlage gegen Augsburg geriet die Aktie von Borussia Dortmund im nachbörslichen Handel am Freitag unter Druck. Die Titel verloren 5 Prozent, so ein Händler. Linde plc hätten weitere 1,3 Prozent eingebüßt, nachdem sie im regulären Handel schon mit einem Minus von 1,3 Prozent auf den vorsichtigen Ausblick des Unternehmens reagiert hatten. Die Sixt-Stammaktien waren weiter gesucht und gewannen am Abend 1,6 Prozent. Sie hatten auf Xetra 8,2 Prozent zugelegt, nachdem das Unternehmen mit einer neuen Digital-Strategie positiv überrascht hatte. Die Sixt-Vorzüge hätten im nachbörslichen Handel nur noch minimal zugelegt, so der Händler.

USA / WALL STREET

Freundlich - Letztlich überwog die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China. Sowohl der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung als auch die Einkaufsmanagerindizes von ISM und Markit für das verarbeitende Gewerbe verfehlten die Erwartungen, doch wurden die Daten als Ausrutscher abgehakt, nachdem die übrigen Daten der Woche mehrheitlich positiv überrascht hatten. Unter den Einzelwerten fielen Tesla um 7,9 Prozent. Der Elektroautobauer wird den Preis der Basisversion des Model 3 wie angekündigt erneut senken, muss dafür allerdings viele Niederlassungen schließen. Die geplante Umstrukturierung ließ Gap um 16,2 Prozent nach oben schießen. Größter Verlierer im Dow war die Aktie der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance mit minus 6,4 Prozent nach vorsichtigen Aussagen des Finanzchefs. Dass der Sektor Healthcare mit einem Plus von 1,4 Prozent dennoch zweitstärkstes Segment war, dürfte auch Dentsply Sirona zu verdanken gewesen sein. Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen und eines optimistischen Ausblicks sprang die Aktie des Herstellers von Dentalprodukten und -technik um 17,7 Prozent nach oben. Stärkster Sektor waren Energiewerte, die im Schnitt um 1,8 Prozent zulegten. Chesapeake Energy stiegen um 5,7 Prozent und profitierten den dritten Tag in Folge von den guten Geschäftszahlen des Unternehmens. Die gestiegenen Chancen auf ein Ende des Handelskonflikts verhinderten, dass der Anleihemarkt von den schwachen Konjunkturdaten profitierte. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 3,9 Basispunkte auf 2,76 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.11 Uhr EUR/USD 1,1365 -0,1% 1,1377 1,1377 EUR/JPY 127,25 +0,0% 127,22 127,28 EUR/CHF 1,1360 +0,0% 1,1358 1,1362 EUR/GBR 0,8587 -0,1% 0,8598 0,8600 USD/JPY 111,97 +0,1% 111,83 111,89 GBP/USD 1,3234 +0,0% 1,3233 1,3228 Bitcoin BTC/USD 3.727,50 -1,55 3.786,25 3.818,12

Die schwachen US-Konjunkturdaten belasteten den Dollar nicht nachhaltig. Devisenhändler erklärten die gelassene Reaktion des Greenback mit der sich abzeichnenden Lösung im Handelsstreit. Die Daten hätten der Risikofreude der Anleger nichts anhaben können. Im späten US-Handel kostete ein Euro rund 1,1360 Dollar. Im Tageshoch hatte die Gemeinschaftswährung 1,1409 Dollar gekostet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,03 55,80 +0,4% 0,23 +21,6% Brent/ICE 65,24 65,07 +0,3% 0,17 +19,3%

