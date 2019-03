Zürich - Der Lebensmittelproduzent Orior ist im Geschäftsjahr 2018 erneut gewachsen. Im Gegensatz zum Vorjahr lag das Wachstum allerdings nicht nur in Übernahmen begründet, sondern war auch organisch. Die Dividende soll erneut erhöht werden.

Der Nettoumsatz nahm um 6,9 Prozent auf 576,7 Millionen Franken zu. Zu dieser Steigerung trugen Akquisitionen 3,9 Prozent und Währungseffekte 0,9 Prozent bei, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Orior war im abgelaufenen Jahr akquisitorisch aktiv vor allem mit der Übernahme des Biosaft-Herstellers Biotta sowie durch die Beteiligung an Casualfood, einem Betreiber von Kleinläden für Unterwegs-Verpflegung vor allem an deutschen Flughäfen.

Das organisches Wachstum lag damit bei 2,1 Prozent. Es sei breit abgestützt und von allen Segmenten getragen gewesen, so die Mitteilung. Hervorgehoben werden insbesondere die "erfreuliche Entwicklung" im Retail und im Food Service sowie die "ausserordentlich gute Performance" des Segments Conveniance.

Letzteres erreichte mit Hilfe der Biotta-Akquisition ein Wachstum von über 14 Prozent, organisch reichte es für ein Plus von 5,6 Prozent. In den Segmenten Refinement (+1,4%) mit den Marken Rapelli, Albert Spiess und ...

