Was die Nachrichtenlage angeht, ist es derzeit sehr ruhig um die Aktie des Wirkstoff-Forschungsunternehmens Evotec. Aber gerade das ist ein Grund, wieso die Aktie zur Monatswende kräftig Fahrt aufgenommen hat. Es kommen ab und an Meldungen über Meilensteinzahlungen, zuletzt am Donnerstag über drei, am 24. Januar über zwei Millionen Euro. Aber ansonsten war das letzte, was von Evotec zu hören war, dass der Gewinnanstieg 2018 mit über 45 Prozent zum Vorjahr deutlich über der bisherigen Unternehmensprognose von 30 Prozent liegen wird.

