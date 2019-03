DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China ist offenbar in Sicht. Wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, stehen Washington und Peking kurz vor einer Einigung. Obwohl noch einige Hürden bestünden, könnte eine formale Vereinbarung bei einem Treffen der beiden Präsidenten Xi Jinping und Donald Trump erreicht werden. Das Gipfeltreffen könnte um den 27. März stattfinden. Peking biete an, die Zölle und andere Handelsbeschränkungen auf amerikanische Agrar-, Chemie-, Auto- und andere Produkte zu senken. Washington erwäge, die meisten der seit vergangenem Jahr geltenden Sanktionen gegen chinesische Produkte aufzuheben. Zudem erkläre sich China als Teil eines Deals bereit, Wettbewerbshemmnisse zu reduzieren, sagten die Informationen. So gehe es etwa darum, den Zeitplan für den Abbau der Beschränkungen ausländischer Beteiligungen an Auto-Joint-Ventures zu beschleunigen und die Zölle auf Importautos unter die derzeit gültigen 15 Prozent zu senken. Peking würde zudem mehr US-Waren kaufen. Damit käme China Präsident Trump entgegen, der das bilaterale Handelsdefizit reduzieren will. Ein Anreiz wäre der Kauf von Erdgas für 18 Milliarden US-Dollar von Cheniere Energy durch China, sagten mit der Transaktion vertraute Personen. Derzeit verhandeln die beiden Seiten noch unter anderem über die Industriepolitik Pekings, die chinesischen Firmen, vor allem den staatlichen, nach Ansicht der USA einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Bauausgaben Dezember (ursprünglich 1.2.2019) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.817,00 +0,43% Nikkei-225 21.822,04 +1,02% Hang-Seng-Index 29.018,71 +0,72% Kospi 2.230,50 +1,60% Shanghai-Composite 3.029,49 +1,19% S&P/ASX 200 6.217,40 +0,40%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Wochenanfang mehrheitlich mit Gewinnen. Die Aussicht auf ein baldiges Handelsabkommen zwischen den USA und China sorgt insbesondere an den chinesischen Börsen für Aufschläge. Der Schanghai-Composite legt um 1,3 Prozent zu und notierte zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit Juni. "Spekulationen, dass sowohl die USA als auch China kurz vor der Unterzeichnung eines Deals stehen, stimmen die Marktteilnehmer leicht optimistisch", so die Analysten der ING. Zudem sind die Blicke auf den am Dienstag beginnenden nationalen Volkskongress in China gerichtet. Händler erwarten Ankündigungen zur Wechselkurspolitik, Handels- und Industriepolitik sowie zu ökonomischen Stimuli seitens Pekings. Ökonomen erwarten, dass die chinesische Regierung ein jährliches Wachstumsziel von mindestens 6 Prozent ausgibt. Im Jahr 2018 hatte das Wachstum in China um 6,6 Prozent zugelegt - die niedrigste Rate seit 1990. In Australien - wo der Handel bereits beendet ist - stieg der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent auf ein Sechsmonatshoch. Gestützt wurde der Index vom Rohstoffsektor. BHP legten um 1,2 Prozent zu, für Rio Tinto ging es um 1,6 Prozent aufwärts.

US-NACHBÖRSE

Am Freitag hat es an der Wall Street im nachbörslichen Geschäft kaum Impulse oder handelbare Nachrichten gegeben. Leicht erholt um 0,1 Prozent auf 66,68 Dollar zeigten sich Walgreens Boots Alliance, nachdem sie zuvor um 6,4 Prozent nachgegeben hatten. Der Finanzchef der Drogerie- und Apothekenkette hatte auf einer Konferenz der Investmentbank Leerink gesagt, dass Walgreens schwierige Bedingungen wie etwa niedrige Medikamentenpreise und geringe Erstattungen durch die Krankenversicherer nicht im erhofften Maße kompensieren könne. Tonix Pharmaceuticals gaben um 2,5 auf 1,95 Dollar nach. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die US-Aufsichtsbehörde FDA die Einstufung des Medikaments Tonmya als "bahnbrechende Therapie" zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen aufgehoben. Die Aktie war zwischenzeitlich vom nachbörslichen Handel ausgesetzt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.026,32 0,43 110,32 11,57 S&P-500 2.803,69 0,69 19,20 11,84 Nasdaq-Comp. 7.595,35 0,83 62,82 14,47 Nasdaq-100 7.151,57 0,76 54,05 12,98 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 949 Mio 1,262 Mrd Gewinner 1.896 1.339 Verlierer 1.043 1.592 Unverändert 98 101

Freundlich - Letztlich überwog die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China. Sowohl der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung als auch die Einkaufsmanagerindizes von ISM und Markit für das verarbeitende Gewerbe verfehlten die Erwartungen, doch wurden die Daten als Ausrutscher abgehakt, nachdem die übrigen Daten der Woche mehrheitlich positiv überrascht hatten. Unter den Einzelwerten fielen Tesla um 7,9 Prozent. Der Elektroautobauer wird den Preis der Basisversion des Model 3 wie angekündigt erneut senken, muss dafür allerdings viele Niederlassungen schließen. Die geplante Umstrukturierung ließ Gap um 16,2 Prozent nach oben schießen. Größter Verlierer im Dow war die Aktie der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance mit minus 6,4 Prozent nach vorsichtigen Aussagen des Finanzchefs. Dass der Sektor Healthcare mit einem Plus von 1,4 Prozent dennoch zweitstärkstes Segment war, dürfte auch Dentsply Sirona zu verdanken gewesen sein. Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen und eines optimistischen Ausblicks sprang die Aktie des Herstellers von Dentalprodukten und -technik um 17,7 Prozent nach oben. Stärkster Sektor waren Energiewerte, die im Schnitt um 1,8 Prozent zulegten. Chesapeake Energy stiegen um 5,7 Prozent und profitierten den dritten Tag in Folge von den guten Geschäftszahlen des Unternehmens.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,56 4,5 2,52 135,9 5 Jahre 2,56 4,6 2,51 63,5 7 Jahre 2,67 5,5 2,62 42,5 10 Jahre 2,76 3,9 2,72 31,1 30 Jahre 3,13 5,4 3,08 6,8

Die gestiegenen Chancen auf ein Ende des Handelskonflikts verhinderten, dass der Anleihemarkt von den schwachen Konjunkturdaten profitierte. Überdies wurden Daten vom Freitag als "Ausrutscher" gesehen, nachdem die Daten an den Tagen zuvor überwiegend positiv überrascht hatten.

DEVISEN

Excel Sheet Asien-Devisen-Template (ggü 0.00 Uhr)

Die schwachen US-Konjunkturdaten vom Freitag belasteten den Dollar nicht nachhaltig. Devisenhändler erklärten die gelassene Reaktion des Greenback mit der sich abzeichnenden Lösung im Handelsstreit. Die Daten hätten der Risikofreude der Anleger nichts anhaben können. Im späten US-Handel kostete ein Euro rund 1,1360 Dollar. Im Tageshoch hatte die Gemeinschaftswährung 1,1409 Dollar gekostet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,03 55,80 +0,4% 0,23 +21,6% Brent/ICE 65,36 65,07 +0,4% 0,29 +19,5%

US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 2,5 Prozent auf 55,80 Dollar je Barrel, für Brent ging es um 1,9 Prozent auf 65,07 Dollar nach unten. Die enttäuschenden US-Konjunkturdaten vom Freitag hätten der Angst vor einer schwindenden Nachfrage neue Nahrung gegeben, nachdem derartige Befürchtungen zunächst von den guten chinesischen Konjunkturdaten zerstreut worden seien, so Marktteilnehmer. Zudem stehe den Förderkürzungen der Opec eine steigende US-Schieferölproduktion gegenüber es. Dass in der laufenden Woche in den USA nach Daten des Unternehmens Baker Hughes, eines Ausrüsters der Erdölbranche, an weniger Bohrlöchern Öl gefördert wurde, linderte den Verkaufsdruck nicht, zumal sich der Dollar trotz der schwachen Konjunkturdaten relativ stark zeigte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,97 1.293,43 +0,0% +0,54 +0,9% Silber (Spot) 15,23 15,22 +0,1% +0,01 -1,7% Platin (Spot) 855,17 860,49 -0,6% -5,32 +7,4% Kupfer-Future 2,94 2,93 +0,3% +0,01 +11,8%

Der Goldpreis fiel wieder unter die Marke von 1.300 Dollar. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,5 Prozent auf 1.295 Dollar. Die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger und der vergleichsweise starke Dollar dämpften das Interesse an dem Edelmetall.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

BREXIT

In den Brexit-Gesprächen mit London hat Brüssel Entgegenkommen bei der umstrittenen Auffanglösung für Nordirland signalisiert. "Was es geben kann ist die Zusage einer Begrenzung des Backstops durch ein Abkommen über die künftige Beziehung. Und dies in Form eines interpretierenden Dokuments", sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier der "Welt". Einer Teilnahme der Briten an der Europawahl im Mai erteilte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber derweil im Gespräch mit dem Spiegel eine klare Absage.

TABAK-KONZERNE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 04, 2019 01:43 ET (06:43 GMT)

Das Berufungsgericht in der kanadischen Provinz Quebec erklärte eine gegen die Unternehmen Imperial Tobacco Canada, Rothmans Benson & Hedges und JTI-MacDonald verhängte Rekordstrafe für rechtens. Die Konzerne waren 2015 nach einem jahrelangen Rechtsstreit zu Entschädigungszahlungen in Höhe von 15,5 Milliarden kanadische Dollar (10,25 Milliarden Euro) an Raucher in Quebec verurteilt worden.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve of Atlanta, Raphael Bostic, sieht die Inflation in den USA gegen Ende des Jahres anziehen. Das Wachstum der US-Wirtschaft und der Mangel an Arbeitskräften führten dazu, dass die Löhne schneller stiegen, sagte Bostic am Freitag während einer Frage-und Antwortrunde auf der NABE-Jahreskonferenz in Washington. Gleichwohl fügte er hinzu, dass er mit der Strategie der US-Notenbank einverstanden sei, in der Geldpolitik Geduld zu üben.

US-AUTOABSATZ FEBRUAR

MONAT 2019 2018 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 25.706 26.660 -3,6% AUDI 13.560 15.451 -12,2% BMW DAIMLER 24.447 27.894 -12,4% PORSCHE 4.826 4.382 +10,1% FIAT CHRYSLER 162.036 165.903 -2% TOYOTA 172.748 182.198 -5,2% davon Marke Lexus 20.122 19.266 +4,4% HONDA 115.139 k.A. -0,4% NISSAN 114.342 129.930 -12,0% HYUNDAI 45.612 k.A. +2% - Zahlen absolut.

VENEZUELA

Die Europäische Union hat die venezolanische Regierung vor der Festnahme des selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido bei dessen Rückkehr in sein Heimatland gewarnt.

LYFT

Der Fahrtenvermittler Lyft gibt den Startschuss für seinen Börsengang. Der Uber-Wettbewerber reichte dazu bei der US-Börsenaufsicht die notwendigen Papiere ein. Die Zahl der zu verkaufenden Aktien und der Preis seien aber noch nicht festgelegt worden, teilte Lyft mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2019 01:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.