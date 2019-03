Der Kollege Harald Zwick hat bereits am 21. Februar 2019 mit der charttechnischen Besprechung: "38-Prozent-Chance mit der Aktie der Deutschen Börse" einen sehr günstigen Long-Einstieg bei der Deutschen Börse erkannt, nachdem das Wertpapier zuvor über seinen Abwärtstrend bestehend seit Juli letzten Jahres ausgebrochen war. In den letzten Wochen konnte tatsächlich eine deutliche Stabilisierung vollzogen werden, es gelang sogar bei 117,35 Euro ein vorläufiges Jahreshoch zu markieren. Doch an dieser Stelle sollte das Gesamtbild seit Anfang Oktober genauer unter die Lupe genommen werden. Denn seit diesem Zeitpunkt spielt sich zwischen den Kursmarken von 102,40 sowie 117,35 Euro ein sehr interessanter Kursverlauf ab, der nur zu deutlich auf eine inverse SKS-Formation hindeutet. Dieser Umstand könnte mittelfristige Signalwirkung entfalten, sofern die notwendigen Bedingungen hierfür erfüllt werden. Dabei könnte der Zeitpunkt für einen neuen Long-Einstieg für spät entschlossene Anleger nicht günstiger sein, da sich mit dem jüngsten Rücksetzer ...

