Übergeordnet tendiert der Euro bereits seit Anfang 2018 in einem Abwärtstrend, nachdem zuvor noch ein Verlaufshoch bei 1,256 US-Dollar markiert worden ist. Eine robuste US-Wirtschaft, dafür aber sich fortlaufend eintrübende Konjunkturdaten in Europa sorgten in den letzten Monaten für einen Kursrutsch auf 1,121 US-Dollar. Die Abwärtsspirale dreht sich offenbar ungebremst weiter, die US-Konjunktur läuft auf Hochtouren und bringt den Euro erheblich unter Druck. Die jüngst aufgestellte Erholungsbewegung spielt sich überdies in einem bärischen Keil ab, der am Freitag eindeutig versucht wurde, aktiviert zu werden. Die langen Dochte auf der Oberseite der letzten drei Tageskerzen weisen auf fehlendes Kaufinteresse zwischen 1,138 und 1,141 US-Dollar hin, zu Beginn dieser Handelswoche könnte es für den Euro also weiter abwärts gehen.

Auf eben jenen Rückfall können Marktteilnehmer spekulative Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückfalls auf die Jahrestiefs aus ...

