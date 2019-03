Seit dem Beginn der Korrektur an den globalen Aktienmärkten im Oktober des vorigen Jahres, stieg das Interesse der Anleger am vermeintlich sicheren Hafen Gold. Es bildete sich erstmals seit Jahren wieder eine nachhaltige Aufwärtsbewegung, welche dem gelben Edelmetall zu neuen Kurssprüngen verhalf. Trotz der Erholung der Aktienmärkte seit Jahresbeginn riss das Kaufinteresse in Gold bis dato nicht ab.

