US-Automarkt flaut ab - VW, Audi und Daimler schwächeln Autoproduktion in Deutschland sinkt - VW-Chef sieht kritisches Jahr US-PLÄNE FÜR DIALYSE-BEHANDLUNGEN KÖNNTEN BELASTEN Merck will trotz Absage von Versum im Bieterkampf nicht aufgeben Porsche zahlt Millionen an Lohnsteuern nach Tui verbündet sich in China mit Expedia-Rivalen Ctrip, HB, S. 19 Marke Volkswagen verfehlt Margenziel 2018 (Spiegel)VW-Chef Herbert Diess: US-Autozölle könnten VW bis zu drei Milliarden Euro kosten, Interview RND Wirecard ermöglicht auf Schiffen der Tallink Grupp mobile Zahlungsmethoden aus China

