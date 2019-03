Der Chiphersteller Dialog Semiconductor hat einen neuen Auftrag des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei an Land gezogen. Demnach soll Dialogs Chiptechnik in den Funk-Kopfhörern Honor FlyPods von Huawei zum Einsatz kommen, wie der Halbleiterhersteller am Montag in London mitteilte. Zum Umfang des Auftrags wurde nichts bekannt. Vorbörslich legte der Aktienkurs von Dialog Semiconductor um rund ein Prozent zu.

Bereits im Dezember 2017 hatte Dialog eine Kooperation mit dem chinesischen Hersteller bekannt gegeben. Damals ging es um einen Chipsatz für Stromrichter, die die Ladegeschwindigkeit von Huawei-Smartphones verbessern sollten. Die neue Vereinbarung ist ein weiterer Schritt des Chipherstellers, sich von seinem bisher wichtigsten Kunden Apple unabhängiger zu machen. Nachdem der iPhone-Hersteller erklärt hatte, künftig selbst Chips zu produzieren, war der Aktienkurs von Dialog eingebrochen./elm/stw/mis

