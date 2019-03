Berlin (ots) - Globale Studie offenbart, dass Differenzen zu

Fragen der Unternehmenskultur zwischen verschiedenen Generationen

liegen, nicht zwischen Geschlechtern



Mit dem fortschreitenden Generationswechsel wächst einer globalen

Studie von Egon Zehnder zufolge der Druck auf die Führungskultur von

Unternehmen. In der Befragung von 2500 Führungskräften in sieben

Ländern nannten fast zwei Drittel der um die Jahrtausendwende ins

Berufsleben eingetretenen "Millennials" Diversität als wichtigste

Eigenschaft ihrer Firma. Bei den aus dem Berufsleben ausscheidenden

Babyboomern waren es nur 51 Prozent.



Mit der Übernahme der Unternehmen durch die jüngeren Generationen

verändern sich außerdem Erwartungen an Führungspersönlichkeiten. So

verlangen Millennials vor allem Nahbarkeit von ihren Chefs - und

fordern persönliche Begleitung und Förderung. Die Kluft zwischen den

Generationen ist laut der Studie größer als der Unterschied zwischen

den Geschlechtern: Frauen und Männer haben fast die gleichen

Ansprüche an die Führungsqualitäten ihrer Vorgesetzten und an die

Diversität in ihren Unternehmen, so Lena Kilee, Eva Tholen und

Carsten Wundrack, die die Diversity-Aktivitäten bei Egon Zehnder

leiten.



Auch bei den 355 Umfrageteilnehmern aus Deutschland steht

Diversität hoch im Kurs. Jedoch sieht nur gut die Hälfte (52 Prozent)

diese in ihrem Unternehmen auch verwirklicht. Im Schnitt aller sieben

Länder liegt der Prozentsatz bei 65 Prozent. Ein ähnliches Bild

ergibt sich bei der Chancengleichheit: Während in Deutschland nur die

Hälfte der Teilnehmer in ihrem Unternehmen gleiche

Karrierebedingungen für alle ausmacht, sind es global 61 Prozent.



Von ihren Unternehmenslenkern erwarten die in Deutschland

befragten Teilnehmer aus allen Führungsebenen vor allem strategisches

Denken (43 Prozent), gefolgt von Überzeugungskraft (38 Prozent).

Nahbarkeit folgt auf dem dritten Platz (36 Prozent).



Die Erwartungen an die Chefetagen global und in Deutschland

veränderten sich spürbar, so Lena Kilee und Carsten Wundrack. "Um

angemessen auf die Bedürfnisse der jüngeren Generationen einzugehen,

müssen Führungspersönlichkeiten heute vor allem Nahbarkeit, Haltung

und Werteorientierung sowie strategisches Denken unter Beweis

stellen", ergänzt Eva Tholen.



"Die Studie belegt eindrucksvoll, wie wichtig Diversität und

Chancengleichheit vor allem für Jüngere sind", so Carsten Wundrack.

"Besonders auffällig in Deutschland ist der nur schwach ausgeprägte

Wunsch, in die obersten Führungsebenen vorzudringen", kommentiert

Lena Kilee. Nur neun Prozent der Befragten gaben dies als Ziel an.

International liegt dieser Wert mehr als dreimal so hoch. Zugleich

berichtete fast ein Drittel der in Deutschland Befragten von

Karrierehindernissen wie unflexiblen Arbeitsmodellen.



Die Studie wurde im Kontext der 2016 von Egon Zehnder ins Leben

gerufenen Leaders & Daughters-Initiative erstellt und findet sich auf

https://www.egonzehnder.com/leaders-and-daughters/explore-the-data



Über Egon Zehnder



Egon Zehnder ist das führende Beratungsunternehmen für Executive

Search und Leadership Advisory. Die Besetzung von Spitzenpositionen

für Konzerne und Familienunternehmen, Start-ups und Institutionen der

öffentlichen Hand gehört dabei ebenso zum Leistungsportfolio wie die

Entwicklung von Führungskräften und Teams, die Stärkung von

Organisationsstrukturen und Unternehmenskulturen und die Begleitung

von Transformationsprogrammen. In den letzten Jahren hat Egon Zehnder

in Deutschland zudem mit BEYOND eine Einheit von Experten aufgebaut,

die aus der Mitte des Unternehmens agiert und Berater und

Praxisgruppen bei Mandaten jenseits von Executive Search unterstützt.

Das Team, geleitet von Moritz von Campenhausen und Wolfhart Pentz,

identifiziert und entwickelt wissenschaftlich erprobte Maßnahmen, die

den größten Mehrwert bei umfassenden und ganzheitlichen

Leadership-Herausforderungen im Spitzensegment bieten.





Originaltext: Egon Zehnder

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056242

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056242.rss2



Kontakt:

Presseanfragen richten Sie bitte an:

Martin Klusmann

Head of Corporate Communications Deutschland

martin.klusmann@egonzehnder.com

Telefon 030-32 79 55 97