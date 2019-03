Berlin (ots) -



Die durch "Verliebt in Berlin" bekannt gewordene Schauspielerin Alexandra Neldel spricht sich für eine vegane Ernährung während der Fastenzeit aus und posiert vor einem der zahlreichen Großflächenplakate der Kampagne Million Dollar Vegan in Berlin.



Die Umweltschutzkampagne Million Dollar Vegan hat nun auch die Hauptstadt Berlin erobert. Die internationale Kampagne sorgte weltweit mit einem offenen Brief an Papst Franziskus für Aufmerksamkeit. Darin wird er aufgefordert, sich gegen den Klimawandel auszusprechen und während der am 06. März beginnenden Fastenzeit eine vegane Ernährung auszuprobieren. Stimmt der Papst zu, werden 1 Million Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl gespendet. Dem Papst bleiben noch zwei Tage Zeit, um auf das Angebot einzugehen.



Nun ist die Kampagne durch Großflächenplakate auch in Berlin nicht mehr zu übersehen. Botschafterin Alexandra Neldel, die mit der Serie Verliebt in Berlin deutschlandweite Bekanntheit erlangte, spricht sich selbst für eine vegane Ernährung aus: "Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, eine rein pflanzliche Ernährung zu entdecken und gleichzeitig ein Zeichen für die Tiere und unseren Planeten zu setzen."



Schon Tausende sind dem Beispiel der Schauspielerin gefolgt, und haben sich auf der Webseite der Organisation das Vegane Starterkit heruntergeladen, das sie mit Informationen rund um den Umstieg auf eine pflanzliche Ernährung versorgt. Das Vegane Starterkit beinhaltet hilfreiche Informationen rund um die vegane Ernährung, darunter Ernährungsratschläge, Rezeptseiten, vegane Produkte, interessante Bücher und Filme und die besten Tipps, um außer Haus zu essen. Es steht unter www.MillionDollarVegan.com/de zum Download bereit.



Es gibt viele Gründe, sich für eine pflanzliche Ernährung zu entscheiden. Neben der Verbesserung der eigenen Gesundheit und dem Kampf gegen Welthunger und Klimawandel, lässt sich mit einer pflanzenbasierten Ernährung auch das Leid unzähliger sogenannter Nutztiere reduzieren.



