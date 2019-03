Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Der Euro verändert sich am Montagmorgen kaum.

Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt und damit weiter in der engen Spanne der vergangenen Handelstage gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...