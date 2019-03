Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt ist in der Defensive, was mit nachlassenden Konjunktursorgen in den USA und einer erhöhten Risikobereitschaft zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Die anhaltend niedrige Teuerungsrate in der Eurozone habe sich nicht positiv auf die Kurse von Staatsanleihen ausgewirkt. Das technische Bild des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bleibe getrübt, wobei das erste Retracement des Aufwärtsimpulses von Oktober bis Februar erst bei 163,44 zu finden sei. Unterstützungen auf dem Weg dorthin würden die Analysten bei 164,93 und 163,84 lokalisieren. Auf Widerstand stoße der Future um 166,00 und bei 166,42. Hier verlaufe der letzte Woche unterschrittene Aufwärtstrend. Die Trading-Range liege zwischen 164,50 und 165,50. ...

