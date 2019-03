Nach einem Jahreshoch am Freitag startet der Dax im Plus in die neue Handelswoche. Für Anleger ist heute unter anderem der Sentix-Index interessant.

Der Dax startet die neue Handelswoche mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 11.646 Punkten.

Nach nur zwei Tagen Konsolidierung erreicht das deutsche Börsenbarometer am vergangnen Freitag mit 11.677 Punkten ein neues Jahreshoch. Auf solch einem Niveau lag der Index zuletzt Anfang November 2018. Nachmittags setzten Gewinnmitnahmen ein, der Dax schloss die vergangene Woche bei 11.601 Punkten, einem Plus von 0,75 Prozent.

Der Sentix-Index könnte am heutigen Montag wichtige konjunkturelle Hinweise geben. Er gilt als Frühindikator für konjunkturelle Entwicklungen und dürfte auch Indiz zu einem Auftritt des EZB-Chefs Mario Draghi sein. Dieser präsentiert am Donnerstag neue Wachstumsprognosen der europäischen Zentralbank für den Euro-Raum. Viele Analysten rechnen damit, dass diese deutlich schlechter ausfallen werden als noch im Dezember - vor allem wegen der lahmenden Konjunktur in Deutschland. Einen Hinweis darauf, wie lange die Flaute in Deutschland anhalten wird, dürfte der Sentix-Index auch geben.

Blick auf die Einzelwerte

Linde plc: Gegen alle Widerstände hat Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle die Fusion des Münchener Industriegasekonzerns mit seinem US-Konkurrenten Praxair durchgeboxt. Mit einem operativen Umsatz von 28 Milliarden Dollar wird die neue Linde plc den französischen Rivalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...