Als Gründe dafür werden in einer Mitteilung vom Montag "unterschiedliche Auffassungen über die Art und Geschwindigkeit der Umsetzung der Wachstumsstrategie" genannt.Ersatzkandidaten für die abtretenden Verwaltungsratsmitglieder bei Zur Rose werden in der Meldung noch keine genannt. Die Versandapotheke will das Gremium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...