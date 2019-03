bet-at-home.com AG: Konzern Geschäftszahlen 2018 (01.01.2018 bis 31.12.2018) DGAP-News: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende bet-at-home.com AG: Konzern Geschäftszahlen 2018 (01.01.2018 bis 31.12.2018) 04.03.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Historischer EBITDA-Höchstwert im Geschäftsjahr 2018 bei 36,2 Mio. EUR * Brutto-Wett- und Gamingertrag bei 143,4 Mio. EUR * Liquide Mittel und kurzfristige Termineinlagen bei 78,3 Mio. EUR Höchstes EBITDA in der Unternehmensgeschichte im Geschäftsjahr 2018: Mit 36,2 Mio. EUR konnte das EBITDA im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr erneut gesteigert und damit der historische Höchstwert in der Unternehmensgeschichte des bet-at-home.com AG Konzerns erreicht werden (GJ 2017: 35,5 Mio. EUR). Auch das EBIT konnte bei konstanten Abschreibungen auf 34,9 Mio. EUR gesteigert werden (GJ 2017: 34,1 Mio. EUR). Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR (GJ 2017: 2,8 Mio. EUR) liegt das Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2018 bei 32,6 Mio. EUR (GJ 2017: 32,8 Mio. EUR). Ertragsentwicklung im Geschäftsjahr 2018: Durch die erfolgreiche Gewinnung von Neukunden sowie der Reaktivierung von Bestandskunden konnte der bet-at-home.com AG Konzern im Geschäftsjahr 2018 seine Präsenz sowie Markenbekanntheit in den europäischen Kernmärkten weiter verstärken. Dies führte dazu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 3.188,0 Mio. EUR der höchste Wert an Wett- und Gamingeinsätzen seit der Gründung von bet-at-home.com erzielt werden konnte. Darüber hinaus verzeichnete der Brutto-Wett- und Gamingertrag im vierten Quartal 2018 mit 39,1 Mio. EUR eine erneute Steigerung gegenüber den vorhergehenden Quartalen (Q1 2018: 33,2 Mio. EUR; Q2 2018: 33,4 Mio. EUR; Q3 2018: 37,6 Mio. EUR). Somit lag der kumulierte Brutto-Wett- und Gamingertrag für das Geschäftsjahr 2018 bei 143,4 Mio. EUR (GJ 2017: 145,4 Mio. EUR). Die Wettgebühren und Glücksspielabgaben lagen im Geschäftsjahr 2018 bei 21,0 Mio. EUR (GJ 2017: 18,8 Mio. EUR). Die Umsatzsteuerregelungen für Anbieter elektronischer Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union führten im Geschäftsjahr 2018 zu einer Ergebnisbelastung in Höhe von 7,3 Mio. EUR (GJ 2017: 8,8 Mio. EUR). Der Netto-Wett- und Gamingertrag lag demnach im Geschäftsjahr 2018 bei 115,1 Mio. EUR (GJ 2017: 117,8 Mio. EUR). Weitere Steigerung der Bekanntheit durch zielgerichtete Marketingkampagnen: Im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vom 14. Juni bis 15. Juli war bet-at-home.com ab Mai 2018 verstärkt durch international angelegte Werbekampagnen in Form von TV-Spots, Printinseraten und Onlinemedien sowie umfangreichen und kundenfreundlichen Bonusprogrammen in den europäischen Kernmärkten präsent. Internationale Fußball-Turniere sind für bet-at-home.com seit jeher der ideale Zeitpunkt, um den Bekanntheitsgrad der Marke sowie die Anzahl der registrierten Kunden nachhaltig zu steigern. Die Marketingaufwendungen lagen im Geschäftsjahr 2018 bei 38,3 Mio. EUR (GJ 2017: 42,0 Mio. EUR), wobei aufgrund des sportlichen Großereignisses im zweiten Quartal 2018 der Marketingschwerpunkt mit 13,5 Mio. EUR gesetzt wurde. Zum 31. Dezember 2018 zählte der bet-at-home.com AG Konzern mehr als 5,0 Millionen registrierte Kunden (31.12.2017: 4,8 Mio.). Stabile Vermögens- und Kapitalstruktur: Unter Berücksichtigung der eigenkapitalmindernden Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von 52,6 Mio. EUR - somit 7,50 EUR pro Aktie - im Mai 2018, beträgt das Konzerneigenkapital zum 31. Dezember 2018 insgesamt 69,3 Mio. EUR (31.12.2017: 89,3 Mio. EUR), wodurch sich eine Konzerneigenkapitalquote von 67,0% ergibt (31.12.2017: 71,7%). Der Stand der liquiden Mittel und kurzfristigen Termineinlagen innerhalb des bet-at-home.com AG Konzerns beläuft sich zum 31. Dezember 2018 auf insgesamt 78,3 Mio. EUR (31.12.2017: 101,8 Mio. EUR). Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019: Der Vorstand rechnet aus derzeitiger Sicht und bei unverändertem regulatorischen und steuerrechtlichem Umfeld im Geschäftsjahr 2019 mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 130 Mio. EUR und 143 Mio. EUR, wobei der Rückgang zum Brutto-Wett- und Gamingertrag zum Geschäftsjahr 2018 insbesondere auf rechtliche Unsicherheiten in der Schweiz zurückzuführen ist. Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet der Vorstand ein EBITDA zwischen 29 Mio. EUR und 33 Mio. EUR. Dividendenvorschlag: Aufgrund der ausgezeichneten Liquiditätslage des bet-at-home.com AG Konzerns werden Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2019 eine Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2018 (zahlbar im Mai 2019) in Höhe von 6,50 EUR pro Aktie vorschlagen. Über bet-at-home.com: Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,0 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31.12.2018 trugen 301 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. 04.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: bet-at-home.com AG Tersteegenstrasse 30 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 17934 770 Fax: +49 211 17934 757 E-Mail: ir@bet-at-home.com Internet: www.bet-at-home.ag ISIN: DE000A0DNAY5 WKN: A0DNAY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783125 04.03.2019 ISIN DE000A0DNAY5 AXC0097 2019-03-04/10:00