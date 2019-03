Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hält zum Wochenstart die freundliche Stimmung an. Nicht zuletzt dank guter Vorgaben aus Übersee setzen die wichtigsten Indizes ihre jüngste Aufwärtstendenz fort. Mit Erleichterung reagieren Investoren auf weitere Anzeichen einer Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit.

Zuletzt haben beide Seiten von deutlichen Fortschritten in den Verhandlungen gesprochen. Angesichts dieser Erfolge ist in verschiedenen Medienberichten von einem möglichen Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende März in Florida die Rede, um mit US-Präsident Donald Trump eine weitreichende Handelsvereinbarung zu unterzeichnen. Insgesamt steht Investoren eine ereignisreiche Woche bevor, in der sowohl der Unternehmens- als auch ...

