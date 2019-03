Bonn/Nürnberg (ots) -



Die NORMA-Kunden können sich ab sofort in über 1.300 deutschen Filialen auf eine neue und attraktive Mobilfunk-Eigenmarke freuen: NORMA Connect bietet beste Qualität im Netz der Telekom und wird ab dem 4. März als Prepaid-Eigenmarke in Zusammenarbeit mit der Telekom Deutschland Multibrand GmbH realisiert.



Wie jedes NORMA-Produkt bewegen sich auch die Preise für die neue Mobilfunk-Eigenmarke auf günstigem Vorteilsniveau: Neben dem klassischen 9-Cent-Tarif "Start" für die reinen Telefonierer gibt es die drei Tarife "Smart S", "Smart M" und "Smart L" ab 7,99 EUR (bis 19,95 EUR), allesamt mit einer Allnet-Flat und einem Datenvolumen von 1,5 GB, 3 GB oder 5 GB (3G-Netz mit max. 32 MBit/s) ausgestattet.



"Wir freuen uns, dass sich mit NORMA ein weiterer starker Partner aus dem Lebensmittel-Einzelhandel für eine Eigenmarke in unserem Netz entschieden hat. Insbesondere begrüßen wir, dass neben "NORMA Connect" mit "congstar Prepaid", "Magenta Mobil Prepaid" und "Lebara" ausschließlich Mobilfunk-Produkte im Netz der Telekom in den NORMA Filialen verfügbar sind", sagt Philipp Mertens, Geschäftsführer der Telekom Deutschland Multibrand GmbH. Die NORMA-Geschäftsleitung ergänzt: "Mit NORMA Connect können unsere Kunden von einem besonders attraktiven Mobilfunk-Angebot profitieren. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Telekom eine erfolgreiche Partnerschaft im Bereich Mobilfunk gestartet haben."



"NORMA Connect" löst die bisherige Mobilfunk-Eigenmarke "NORMA mobil" von NORMA ab. Die Vermarktung von "NORMA mobil" lief bereits zum Jahreswechsel aus.



Über NORMA:



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.



Über die Deutsche Telekom: https://www.telekom.com/konzernprofil



