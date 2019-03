DMEA 2019 - 9. bis 11. April 2019 in Berlin - Halle 2.2, Stand A-106 Neben der Ulmer ePA, der klinischen digitalen Patientenakte, präsentiert die Wilken Software Group auf der DMEA in Berlin erstmals auch, wie künftig die Abläufe in der Pflege optimal digital unterstützt werden können. Die elektronische Pflegeakte (Pflege ePA) wird derzeit in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kliniken auf Basis der Ulmer ePA entwickelt. Ähnlich wie die klinische Lösung wird die Pflege ePA direkt an den täglichen Abläufen im Umgang mit dem Patienten ausgerichtet. Zusätzlich können beispielsweise auch Vitalwerte wie Blutdruck, Puls oder Temperatur über WLAN in die Pflege ePA eingespielt werden. Ein weiterer Schwerpunkt des DMEA-Messeauftritts ist das neue P/5 Finanz- und Rechnungswesen von Wilken, das um zahlreiche klinikspezifische Features erweitert wurde. Auch das Wilken Management Dashboard wurde speziell für die Krankenhausverwaltung optimiert. Per Mausklick können sich Führungskräfte so schnell einen Überblick verschaffen, beispielsweise von Analysen über die MDK Anfragen (Case Mix Index), die DRG-Verweildauer oder die Terminplanungsanalyse in Bezug auf Auslastung, Verschiebungen oder Wartezeiten. Digitalisierung der Prozesse mit der Ulmer ePA Die Ulmer ePA ist die Symbiose aus ärztlicher Dokumentation, Patientenakte, Arztbriefschreibung und OP-Planung und unterstützt aktiv die Anamnese-, Diagnose- und Abrechnungsprozesse. Als Frontend-System bietet sie eine anwenderfreundliche und intuitiv bedienbare Oberfläche mit entsprechender Integration in die gängigen Krankenhaus-Informationssysteme. Damit stellt ein vollwertiges medizinisches Informationssystem dar, das in erster Linie die Arbeitsabläufe des medizinischen Personals abbildet. Die Wilken Software Group bietet sowohl Lösungen für die Kostenträger als auch für die Leistungserbringer im deutschen Gesundheitswesen. Zu den Kunden gehören neben Kliniken und Pflegeeinrichtungen auch zahlreiche Kassenärztliche und -zahnärztliche Vereinigungen (KV/KZV) sowie rund 100 Gesetzliche Krankenversicherungen. Neben Spezialanwendungen bietet Wilken für diese Zielgruppen die komplette Palette von betriebswirtschaftlichen Lösungen für die Finanz- und Anlagenbuchhaltung, das Controlling sowie das Informations- und Dokumentenmanagement. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2019 03:39 ET (08:39 GMT)