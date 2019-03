++ Hoffnungen auf Handelsabkommen sorgen am Morgen für gute Stimmung ++ Einige US-Daten verschlechtern sich, viel Optimismus bereits eingepreist ++ DE30 eröffnet höher und bemüht sich, offenes Gap zu schließen ++ Am Freitag waren an der Wall Street einige wilde Kursschwankungen zu beobachten. Während des außerbörslichen Handels konnte sich der S&P 500 von seinen jüngsten Tiefständen abwenden und überwand kurz nach der US-Eröffnung die psychologisch wichtige Widerstandsmarke von 2.800 Punkten. Nach einer Reihe an enttäuschenden US-Daten bewegte sich der marktbreite US-Aktienindex am Nachmittag erneut auf gefährlichem Terrain. Der ISM-Herstellungsindex fiel im Februar auf 54,2 Punkte und verfehlte damit den Marktkonsens. Sowohl der EMI zum verarbeitenden Gewerbe als auch das Verbrauchervertrauen ...

