Die Refcold India ist die erste internationale Fachmesse und Fachkonferenz Indiens für die Kühlkette, Industrie- und Transportkälte. Die Veranstalter, die Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ISHRAE) und Nürnberg Messe India sind mit der Auftaktveranstaltung sehr zufrieden. Shri Vijay Rupani, Chief Minister des Bundesstaats Gujarat, betonte in seiner Eröffnungsrede: "Die Refcold India 2018 ist eine herausragende Messe mit Fachbesuchern und Ausstellern aus aller Welt. Sie wird sich zweifellos als ausgesprochen nützliches Instrument für alle Akteure erweisen, die das gemeinsame Ziel verfolgen, die Einnahmen der Landwirte bis 2022 zu verdoppeln. Ich wünsche der Messe allen erdenklichen Erfolg".

Sonia Prashar, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin der Nürnberg Messe India, fasst die Messe wie folgt zusammen: "Wir freuen uns sehr, dass die Refcold India gleich beim ersten Mal ein derartiger Erfolg wurde. Aussteller wie auch Besucher äußerten sich außerordentlich positiv über die Messe, die ihnen eine exklusive Plattform für ein ausgewogenes Wachstum der Kühlkette und der Kältebranche in Indien bot. Für die kommenden Messen haben wir uns noch ehrgeizigere Ziele gesetzt und möchten durch Planung ...

