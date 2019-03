Pauschaltouristen und Millennials achten aufs Geld. Die Business-Traveller sind gerne aktiv. Welche Reisetypen welche Eigenschaften haben - und für welche Unternehmen das besonders relevant ist.

Am 6. März beginnt mit der ITB Berlin eine der wichtigsten Reise- und Tourismus-Messen der Welt. Neben der Präsentation des eigenen Angebots geht es in der Hauptstadt auch um Informationsgewinn - zum Beispiel, wer zur eigenen Zielgruppe gehört und was diese ausmacht.

Mit dem Zielgruppen-Analyse-Tool YouGov Profiles hat YouGov verschiedene Reisetypen und damit auch Zielgruppen von Reiseanbietern analysiert. Das sind die Erkenntnisse:

Pauschaltouristen mögen den Duty-Free-Shop

Die Pauschaltouristen sind häufiger als die Gesamtbevölkerung Kunde bei ab-in-den-urlaub.de. Für den Online-Reisevermittler könnte es sich also lohnen, einen besonderen Blick auf die Eigenschaft dieser Touristengruppe zu werfen. Ebenfalls dürfte diese Gruppe für TUI, booking.com und CHECK 24 Reisen interessant sein - diese Marken werden im YouGov-Markenmonitor BrandIndex von denjenigen besonders häufig in die engere Wahl gezogen, deren letzter Urlaub eine Pauschalreise war .

Pauschaltouristen zeichnen sich unter anderem durch eine besondere Preissensibilität aus. Mehr Pauschaltouristen als der deutsche Durchschnitt geben an, bei der Hotelauswahl auf den Preis zu achten. Und: Sie suchen besonders häufig nach Sonderangeboten. ...

