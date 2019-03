Chur - Die Finanz-IT Spezialistin Inventx AG stellt ihren Kunden und deren Softwareentwicklungspartnern per sofort eine Cloud-basierte DevOps-Plattform zur Verfügung. Damit können innovative Applikationen schneller entwickelt, getestet und in den operativen Betrieb überführt werden.

Die innovative IT-Plattform bedient das wachsende Bedürfnis nach kontinuierlicher Innovation in der Entwicklung und Bereitstellung von neuen Applikationen mit kurzen Durchlaufzeiten. Die Cloud-basierte Plattform «ix.AgileFactory» kombiniert Anforderungen agiler Softwareentwicklung und den sicheren Betrieb mit höchsten Standards bezüglich Security und Compliance. Sie basiert auf der erprobten ix.Cloud der Inventx AG. Dadurch wird sichergestellt, dass sämtliche Ressourcen für Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen flexibel und skalierbar bezogen werden können. Die agile PaaS-Plattform und deren Prozesse orientieren sich am DevOps-Konzept und gewährleisten einen stabilen, performanten und Compliance gerechten operativen IT-Betrieb, während gleichzeitig an der Optimierung bestehender ...

