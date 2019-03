Berlin (ots) -



"OpenBooking hat uns 10 Jahre Arbeit erspart. Alle haben unser Projekt für unmöglich gehalten." sagt Wolfram Hinnenthal, Geschäftsführer der ADFC Bett+Bike Service GmbH



Mit dem Livegang unserer Whitelabel Lösung beim Tourismusanbieter ADFC Bett+Bike Service GmbH feiert OpenBooking seinen Einstieg in den deutschen Markt. Von den Neuerungen für den deutschen Markt profitieren alle Kunden der Metasuche.



Durch die Anbindung an unsere Whitelabel Lösung hat der Nutzer von Bett+Bike nun die Möglichkeit, im Look & Feel der Plattform die passende Unterkunft zu finden und schnell und einfach zu buchen. Die Auswahl an Unterkünften hat sich dabei deutlich vergrößert. Bisher waren nur Häuser in zwei Tourismusregionen buchbar. OpenBooking hat mit dem Anschluss an Booking.com und der Integration der vorhandenen Buchungsoptionen gleich 3 neue Gebiete für die Plattform erschlossen. Das bedeutet die Hälfte der fast 6000 Bett+Bike Gastgeber ist online buchbar. Das vergrößerte Angebot lässt sich nach Bedarf per Mausklick um weit mehr als neue Feratel-Regionen oder Gastgeber-Betriebe von Booking.com erweitern: Es stehen alle führenden Buchungsanbieter zur Verfügung.



Gleichzeitig wurden im Dashboard unserer Whitelabel weitreichende Auswertungmöglichkeiten eingerichtet. Bett+Bike hat nun die Chance, die Rentabilität von Angeboten zu überprüfen und diese zu optimieren. Die Plattform hat somit starke Argumente an der Hand, sollten neue Betriebe anfragen. Unsere automatische Datenpflege und Buchungsverarbeitung sorgt derweil dafür, dass wertvolle Zeit gewonnen wird um das Kerngeschäft weiter zu optimieren.



OpenBooking bietet nun die Möglichkeit, ausgewählte Teilbereiche aus einem Gesamtangebot eines Landes zu integrieren. Entsprechend lassen sich nun einzelne Betriebe in ganzen Regionen filtern. Für internationale Geschäftsfähigkeit sorgt neu die Unterstützung aller Währungen.



Bett+Bike hat mit unserer Metasuche den Sprung zu einer professionellen Tourismusplattform geschafft - ganz ohne einen hohen sechsstelligen Betrag für ein eigenes Buchungssystem auszugeben. Der erfolgreiche Start hat uns gezeigt, was wir gemeinsam schaffen können. Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit.



