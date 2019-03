Die Linde -Aktien haben nach ihrem Rekordhoch vom Freitag und anschließenden Gewinnmitnahmen zum Wochenbeginn erneut nachgegeben. Mit einem Abschlag von 3,3 Prozent auf 145,80 Euro lagen sie am Ende des Dax . Am Freitag hatten die Papiere zunächst bei 155,20 Euro ein Rekordhoch seit der Fusion mit Praxair erreicht, waren dann jedoch nach Zahlen am Nachmittag unter Druck geraten.

Dieser Druck setzten sich am Montag fort. Analyst Geoff Haire von Schweizer Großbank UBS verwies darauf, dass Linde von einem holprigen Start ins laufende Jahr gesprochen habe. Linde habe von schlechtem Wetter in den USA, einem schwächeren Wachstum in der Autoindustrie und von geopolitischen Spannungen gesprochen. "Das steht im Gegensatz zu Air Liquide, die auf einen soliden Start in das Jahr in den USA und China hingedeutet hat", sagte der Experte./bek/mis

ISIN IE00BZ12WP82

AXC0113 2019-03-04/10:59