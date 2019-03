FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.03.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 189 (194) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 420 (415) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 83 (84) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RBS PRICE TARGET TO 285 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 1015 (960) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3600 (3200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 620 (580) P - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.30% TO 7128 (CLOSE: 7106.73) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 620 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS AMIGO HOLDINGS PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1225 (1350) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 440 (370) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2250 (2290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 360 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1930) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 270 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 340 (325) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5190 (4900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS ACCESSO TECHNOLOGY TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 1200 (2100) PENCE - UBS CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (235) PENCE - 'BUY'



