Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 370 auf 360 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Eisenerzpreise seien stark gestiegen seit einem Dammbruch an einer Förderstätte des Bergbaukonzerns Vale in Brasilien, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte folglich die Schätzungen für die Eisenerzpreise. Zu Lasten von Glencore gehe allerdings ein zum US-Dollar stärkeres britisches Pfund, weshalb er das Kursziel senkte./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2019 / 18:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-03-04/11:29

ISIN: JE00B4T3BW64