BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Linke sieht eine Fortführung der großen Koalition derzeit positiv, fordert dafür aber zur Überprüfung der Koalition am Ende des Jahres eine gute Bilanz. "Nur dann, wenn wir den sozialen und ökologischen Fortschritt auch weiter organisieren können als Koalition, nur dann lohnt es sich für uns Sozialdemokraten, auch weiter zu regieren", sagte der stellvertretende Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion, Sönke Rix, im ARD-Morgenmagazin.

Stünde die Bestandsaufnahme der Sozialdemokraten heute an, wäre er für eine Fortsetzung der Koalition. "Ich wäre für eine Fortsetzung der großen Koalition, wir haben noch einiges vor, es steht noch einiges im Koalitionsvertrag, und das müssen wir auch abarbeiten," sagte Rix. Die Wählerinnen und Wähler wollten, dass das Versprochene auch eingehalten und der Koalitionsvertrag umgesetzt werde. Zur Entscheidung am Jahresende zeigte Rix Sympathie für eine neue Befragung der SPD-Mitglieder zum Beispiel via Online-Voting.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2019 05:08 ET (10:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.