Der Goldpreis konnte nach dem Kaufsignal vom 20.12.18 (blauer Kreis) deutlich zulegen und in der Spitze bis auf 1346 US Dollar zulegen. Danach setzte eine Konsolidierungsphase ein, welche in den letzten Handelstagen zu einem regelrechten Abverkauf führte. Dabei rutschte der Goldpreis auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...